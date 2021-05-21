Пожар лишил дома 59-летнюю жительницу Ардатовского района

В утренние часы 26 октября в мордовском населенном пункте Тургенево запылали дом и сарай, принадлежащие 59-летней женщине. Несмотря на усилия оперативно прибывших пожарных, отстоять постройки не удалось, вследствие чего несчастная осталась без крыши над головой.

Около 9 часов утра 26 октября в региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании, начавшемся в Ардатовском районе. Оказалось, что в п.Тургенево на Ленинской горит дом и хозпристройка. Прибывшие вскоре пожарные приступили к тушению возгорания, но отстоять здание и постройку не удалось. Специалисты будут устанавливать причину пожара, общая площадь которого составила 265 «квадратов».

59-летняя хозяйка во время пожара не пострадала, но в этом мало утешения, поскольку женщина лишилась крова и имущества.

Источник: https://izvmor.ru/