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Народные приметы на 28 октября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 28 октября подскажут, будет ли зима теплой

Комары 28 октября поведают об особенностях предстоящей зимы.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды основывался исключительно на поверьях, достоверность которых не может быть высокой по причине ряда обстоятельств в виде отсутствия высокоточного оборудования во времена их составления, игнорирования особенностей изменений климата и других факторов, появление комаров 28 октября воспринималось в качестве предвестия о теплой зиме.

Если 28 октября выпал снег, отличный урожай хлеба гарантирован в следующем году.

Если же в этот день домашние животные пьют много воды, отказываясь от еды, в скором времени существенно ухудшится погода.

 

 