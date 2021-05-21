В Мордовии жительница Краснослободска собрала два урожая картофеля

Хорошая погода позволила жительнице Мордовии провести необычный эксперимент и собрать второй в этом году урожай картофеля. Женщина, проживающая в Краснослободке, посадила еще раз картофель в августе, а второй урожай был собран 26 октября.

Жительница одного из мордовских селений решила провести необычный эксперимент. После сбора первого урожая картофеля в августе, стояла хорошая погода, что и навело женщину на мысль о повторной посадке всеми любимого овоща. На удивление соседей и самой женщины с полведра посаженной в конце лета картошки был получен урожай в два ведра, собранный 26 октября.

На следующий год собрать два урожая намерены также соседи Тамары – экспериментатора из мордовской Краснослободки.

Источник: https://izvmor.ru/