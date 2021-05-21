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Специалисты из США назвали симптомы, указывающие на рак мочевого пузыря

Специалисты из США назвали симптомы, указывающие на рак мочевого пузыря

Специалисты из Общества клинической онкологии (США) назвали признаки, указывающие на возможное наличие рака мочевого пузыря, отметив при этом, что данное заболевание чаще всего встречается у мужчин возрастной категории 75+.

Рак мочевого пузыря является смертельным недугом, поэтому специалисты говорят о высоких шансах на успех в борьбе с этим видом онкологии только при ранней диагностике заболевания. Самым распространенным признаком названа кровь в урине, однако она является также следствием инфекции и камней в почках. К этому симптому должны прибавиться учащенные походы в туалет, потеря аппетита и массы тела, отек конечностей, а еще болевые ощущения в костях и пояснице.

Мужчины старше 75 лет составляют 60% всех пациентов с раком мочевого пузыря, развитие которого в основном провоцируют курение и промышленные химикаты, уверяют специалисты з США и Великобритании.


Источник: https://actualnews.org/