Вероятность развития заболеваний сердца снижается при употреблении клюквы

Издание Advances in Nutrition опубликовало научный материал о пользе употребления клюквы. Оказывается, клюква помогает снизить вероятность развития у человека проблем с сердечно-сосудистой системой.

Клюква, как выяснили авторы исследования, оказывает очень сильный противовоспалительный эффект, поскольку данная ягода содержит большую дозу проантоцианидинов A-типа. Кальций, магний, фосфор и калий, наряду с витаминами К, А и С были обнаружены в указанной ягоде экспертами из Минсельхоза США.

Сердце человека становится здоровее также и от имеющихся в клюкве флавоноидов и фенольных кислот.

Источник: https://actualnews.org/