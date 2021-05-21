Врач из Германии заявил, что копчености опасны для кишечника

Немецкое издание Focus недавно разместило на своих страницах статью медика Томаса Фрилинга, утверждающего, что копчености, а также колбасы, подвергнутые дополнительной термической обработке, вредны для здоровья кишечника человека.

Врач из Германии утверждает, что для кишечника человека опасны некоторые продукты, такие как копчености и колбасы, особенно если они перед употреблением в пищу подвергались дополнительной термической обработке. Такая пища, по мнению немецкого специалиста Томаса Фрилинга, увеличивает в кишечнике численность вредных бактерий, одновременно снижая количество полезных. Также врач предостерег от чрезмерного употребления слишком соленой или слишком сладкой пищи, а еще продуктов с «плохими» жирами, в число которых входят свиное сало, майонез и маргарин.

Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта медик посоветовал употреблять в пищу листовые салаты, овощи и бобовые, а также «серый» хлеб, картошку «в мундирах», разнообразные фруктовые пюре, рыбу и бананы.

Источник: https://actualnews.org/