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Врач из Германии заявил, что копчености опасны для кишечника

Врач из Германии заявил, что копчености опасны для кишечника

Немецкое издание Focus недавно разместило на своих страницах статью медика Томаса Фрилинга, утверждающего, что копчености, а также колбасы, подвергнутые дополнительной термической обработке, вредны для здоровья кишечника человека.

Врач из Германии утверждает, что для кишечника человека опасны некоторые продукты, такие как копчености и колбасы, особенно если они перед употреблением в пищу подвергались дополнительной термической обработке. Такая пища, по мнению немецкого специалиста Томаса Фрилинга, увеличивает в кишечнике численность вредных бактерий, одновременно снижая количество полезных. Также врач предостерег от чрезмерного употребления слишком соленой или слишком сладкой пищи, а еще продуктов с «плохими» жирами, в число которых входят свиное сало, майонез и маргарин.

Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта медик посоветовал употреблять в пищу листовые салаты, овощи и бобовые, а также «серый» хлеб, картошку «в мундирах», разнообразные фруктовые пюре, рыбу и бананы.


Источник: https://actualnews.org/