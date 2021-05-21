Бульон из костей полезен далеко не всем людям, заявила нутрициолог Маслова

Один из российских специалистов в области нутрициологии рассказал, каким категориям лучше не употреблять в пищу костный бульон, а для кого это блюдо будет особенно полезным.

Костный бульон, как можно догадаться из названия, готовят из костей, при этом от исходного материала зависит продолжительность приготовления. Так, бульон из рыбных костей будет готов уже через пару часов, из куриных – примерно 2-4, говяжий придется варить не менее 12 часов, а лучше все 18. Такое блюдо богато коллагеном, поэтому его очень рекомендуют женщинам, следящим за своей кожей. Также бульон является кладезем витаминов В12, В2, Е и А, калия, фосфора, кальция, магния, глюкозамина и хондроитина, которые укрепляют здоровье костей и суставов.

Не следует употреблять бульоны людям с повышенным уровнем холестерина и тем особам, у кого есть проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.

Источник: https://actualnews.org/