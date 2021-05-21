«Мордовэнерго» активно реализует профилактические мероприятия по снижению травматизма

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» продолжает реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма на объектах электросетевого комплекса. Всего за три квартала текущего года было более выполнено более 320 мероприятий.

Одно из направлений Комплексной программы – повышение эффективности функционирования системы управления охраной труда, совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийных работ в электроустановках, выявление травмоопасных мест, оборудования и механизмов. Было запланировано 870 таких мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

За 9 месяцев было проведено 88 дополнительных обучающих занятий для 800 работников, осуществляющих эксплуатацию электроустановок. На регулярной основе организованы практические тренинги по изучению компоновки оборудования и показательные допуски по правильному производству оперативных переключений в электроустановках. Проводится обучение на тренажерах и индивидуальные тренировки по подготовке рабочих мест и допуску для выполнения работ в электроустановках, в том числе на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением. Организованы проверки качества и соответствия инструкций по охране труда для каждой профессии.

В рамках программы в текущем году продолжена образовательная работа по информированию населения о мерах безопасности при нахождении вблизи электроустановок. Особое внимание уделено целевой аудитории, к которой относятся дачники, садоводы, рыбаки, сотрудники сторонних и подрядных организаций, в том числе владельцы и водители большегрузной и грузоподъемной спецтехники, которые могут проводить работы в непосредственной близости к энергообъектам. С целью профилактики электротравматизма было распространено 1250 предупреждающих знаков и плакатов.

Через СМИ постоянно проводится информирование населения, в том числе детей дошкольного и школьного возраста об опасности приближения к токоведущим частям и проникновения в электроустановки, о недопустимости нарушений требований правил охраны электрический сетей и оборудования.