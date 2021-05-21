В Рузаевке в 2022 году начнут строить 3-этажную детскую поликлинику

В городе железнодорожников, как именуют еще мордовскую Рузаевку, решено построить рядом с основным зданием ЦРБ еще и детскую поликлинику, которая сможет за одну смену принимать до 350 юных пациентов.

На текущий момент ЦРБ Рузаевского района располагается в трех зданиях, но ни находятся в разных частях города, а это неудобно не только для пациентов, но и для персонала. Чтобы решить эту проблему, решено построить новое здания для детской поликлиники, у которой по плану будет три этажа. Уже подготавливается соответствующая документация, строительство начнется по адресу ул. Маяковского, 90 в 2022 году.

После завершения строительства, сроки которого пока что названы не были, поликлиника сможет принимать до 350 юных пациентов за смену.

Источник: https://izvmor.ru/