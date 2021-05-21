Названы основные причины, вызывающие ожирение

Медики рассказали, что вызвать набор лишнего веса у человека могут не только депрессия или стресс, но и некоторые лекарственные препараты, в том числе, избавляющие от указанных недугов. К тому же, помимо этих есть еще и другие причины.

В группу риска по набору лишнего веса попадают в основном люди, переживающие депрессивные состояния и стресс, поскольку они в большинстве случаев стараются «заедать» проблемы. Решить проблему можно с помощью специальных лекарств, но уже установлено, что при использовании антидепрессантов лишний вес появляется у каждого четвертого человека. Ожирение может появиться и от других лекарств, вследствие чего важно быть в контакте со своим врачом и вовремя получать консультации.

Также прибавлению килограммов способствует нехватка отдыха и, как следствие, перекусы «на бегу», чтобы все успеть. Отказ от курения возрождает к жизни «забитые» никотином вкусовые рецепторы, из-за чего пища начинает играть во рту всеми оттенками вкусов, что тоже может вызывать желание скушать лишний кусочек.

Ну и напоследок были названы некоторые недуги и состояния, которые чаще других сопровождаются набором веса: проблемы с щитовидкой, нехватка гормонов или гормональные сбои, а также менопауза.

Источник: https://actualnews.org/