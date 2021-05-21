Лучшие букмекерские конторы для ставок на спорт

Сфера беттинга активно развивается. Опытные игроки и любители часто заключают пари на победу любимой команды, а некоторые пытаются заработать спортивных ставках. Однако не каждая букмекерская контора подойдет для сотрудничества. Следует узнать о правилах выбора площадки и нюанса сотрудничества.

Лучшие бренды

В сети работает более 100 букмекеров. Однако высокие коэффициенты и оперативный вывод выигрышей предлагают не всех. К лидерам рынка относятся:

Мелбет; ПариМатч; 1хБет; МарафонБет; Винлайн; Тенниси; Бинго Бум; Фонбет; Леон; ЛигаСтавок.

У них нет демо-счета. Чтобы перейти к ставкам на спорт, необходимо пройти регистрацию. Процедура занимает до 30 секунд, требует предоставления минимального количества данных. Большинство БК сотрудничают с ЦУПИС. Гарантируют своевременные выплаты. Минимальный депозит начинается с 10 рублей. Вывод производится в течение 1-5 дней.

Особенности заключения пари

Поставить на любимую команду сможет даже новичок. Букмекеры упростили процесс. Пошаговый алгоритм:

Изучите линию. Выберите матчи. Внесите в купон состязания, кликнув по их исходам. Укажите сумму. Подтвердите действие.

Конторы предлагают ставить в Лайве и Прематче. Поддерживается до 7 видов пари. Самыми популярными считаются ординар, система, экспресс. Дополнительно предлагается тотализатор.

Для начисления выплаты нужно дождаться пока матчи завершатся. Если прогноз окажется верным, поставленная сумма будет увеличена на коэффициент и переведена на счет. Если беттор не угадает исход, потеряет деньги. Разрешается заключать неограниченное количество сделок, минимальная и максимальная сумма зависит от БК.

Как выбрать букмекера?

Новичку трудно определить хорошую контору. Однако проще всего выбрать надежный бред из рейтинга. В него включаются только честные БК, прошедшие проверку. При выборе следует учитывать:

размер минимального депозита;

линию;

коэффициенты;

маржу;

роспись;

наличие определенных видов спорта;

бонусную политику;

поддержку удобных способов ввода и вывода;

репутацию.

Хорошим решением будет прочитать обзоры экспертов и ознакомиться с отзывами бетторов. Удастся выявить ряд полезных нюансов и убедиться в том, что площадка действительно подходит для игры или лучше поискать другие варианты. Например на сайте stavkinasport.com есть много разной информации о букмекерах. Как делать ставки на спорт, использовать бонусы и прогнозы.

Разрешается проходить регистрацию сразу в нескольких БК. Некоторые предлагают фрибет за создание аккаунт. Он позволит оценить условия сотрудничества и заключить несколько сделок без риска. Если что-то не устроит, можно заблокировать учетную запись. Администрация не будет требовать компенсации.