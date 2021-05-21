От котенка до тигрицы или Какой вы хищник по знаку зодиака

Представительницы прекрасной половины человечества своими манерами и поведением зачастую напоминают мужчинам то грациозную лань, то игривую кошку, а иногда и хищницу, готовую на все. Астрологи попытались выбрать наиболее подходящих хищников для каждого из зодиакальных знаков.

Овен

Никогда не унывающие и позитивные Овны могут перейти в атаку и даже укусить, если кто-то подумает нарушить установленные вами правила. Наиболее похожий хищник – енот.

Телец

Поведение женщин-Тельцов, несмотря на схожесть знака с быком, скорее будет напоминать повадки медведицы, способной защитить не только себя, но и свой очаг, детей и благополучие всей семьи.

Близнецы

До конца «приручить» женщину этого знака не удастся никому. Она будет ласковой и милой, но останется закрытой и многоликой. Поведение Близнецов больше всего напоминают кошку.

Рак

Способность Раков свернуть горы ради любимого сильно напоминает поведение львицы в прайде. Из этого следует, что лучше не становиться на пути у такой женщины.

Лев

От кого нельзя было ожидать схожести с котенком, так это от женщин, рожденных под столь грозным, казалось бы, знаком – Лев. Они любят домашний уют и комфорт, а коготочки готовы выпустить лишь тогда, когда им чего-то захочется. Поиграть, например.

Дева

Расчет, хладнокровие и ум, присущие представительницам знака Дева весьма напоминают волчицу во время охоты. Впрочем, такая женщина способна взять на себя ответственность и не боится работы.

Весы

Кого просто нельзя отнести к хищницам, так это женщин, рожденных под знаком Весы, поскольку их миролюбие и спокойствие, необходимость поддержки и сильного плеча рядом скорее напоминают милую панду.

Скорпион

Имеющийся на каждый случай четкий план, исключительная находчивость и невосприимчивость к критике вполне описывают женщину-Скорпиона, которая в нашем случае больше всего похожа на тигрицу.

Стрелец

Косатка – хищница океанских просторов – как нельзя лучше описывает поведение женщин-Стрельцов, которые готовы много работать, активны и честны с избранником.

Козерог

Суровых на первый взгляд Козерогов очень легко ранить, поэтому о них нужно заботиться, поддерживать словом и делом. С преданностью женщин этого знака могут посоревноваться лишь собаки, поэтому они больше всего похожи на овчарок.

Водолей

То, как резко Водолеи проявляют свой характер сильно напоминает поведение хорька. Сначала милые и ласковые, а затем мгновенно агрессивные и вот уже их зубы у вас под кожей. Любознательность также является общей чертой.

Рыбы

Общительные, утонченные и вежливые Рыбы, тем не менее, всегда остаются хитры и расчетливы, что сильно напоминает поведение лисицы. Они готовы притворяться до тех пор, пока им это нужно, но как только колобок усядется на нос, тут и сказочки конец.

Источник: https://actualnews.org/