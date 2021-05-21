Народные приметы на 29 октября подскажут, грядут ли морозы

В один из последних дней второго месяца осени можно узнать о перспективах скорого начала периода морозов.

Поверья, которые сформировались в процессе наблюдения за природой в те времена, когда не было специального оборудования, предназначенного для подобной деятельности, сулят скорые морозы, если до 29 октября деревья сбросили мало листьев.

Кроме того, в упомянутый день предвещать морозную погоду может пасмурное небо. Стоит отметить, что речь идет в данном случае только о положении дел в вечернее время суток.

Сильные порывы ветра 29 октября могут предвещать обильные дожди в обозримом будущем.