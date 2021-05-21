Народные приметы на 30 октября подскажут, будет ли ненастье

Небо, которое в коллективном человеческом сознании существует в виде своего рода символа внеземного пространства, таящего в себе разного рода силы, в том числе мистического, духовного характера, в былые времена служило подсказкой для составления прогноза погода.

В наши дни прогноз погоды является результатом деятельности, осуществленной с помощью специального оборудования, а в былые времена он существовал в формате примет, одна из которых сулит вьюгу и морозы, если в предпоследний день октября на небе не видно звезд.

Коты, которые в этот день очень крепко спят, являются предвестниками теплой погоды.

Гуси, чья активность 30 октября сосредоточена на том, чтобы активно махать крыльями, предвещают дождь.