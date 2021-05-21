Народные приметы на 31 октября подскажут, скоро ли наступит зима

В последний день октября народные приметы помогут узнать, наступит ли в ближайшее время зима.

Поверья гласят, что снег, который выпал в последний день второго месяца осени, является верным признаком того, что в ближайшее время наступит настоящая зима. Речь идет о наличии стабильного снежного покрова и соответствующего зимнему сезону температурного режима.

Луна, которая в этот день находится в дымке, сулит осадки в виде снега или дождя.

Если же 31 октября облака плывут с севера на юг, можно рассчитывать на то, что в ближайшее время существенно потеплеет.

Лиса воет в этот день к ненастью.