Народные приметы на 1 ноября подскажут, выпадет ли снег до декабря

Народные приметы на первый день последнего месяца осени подскажут, выпадет ли до декабря снег.

Поверья, достоверность которых может быть лишь предварительной и в определенном смысле условной, поскольку они составлялись на основе наблюдений людей без применения специальных технических устройств и научного подхода, гласят, что до конца последнего месяца осени не выпадет снег, если 1 ноября идет дождь.

Зима будет отличаться высокой для данного времени года температурой воздуха и минимальным количеством снега, если в первый день ноября тепло.

Если же в ночь на 1 ноября наблюдается выпадение осадков в виде снега, в скором времени будут иметь место заморозки.