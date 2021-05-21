«Ростелеком» приглашает жителей Саранска принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с АНО «Академия ШАГ» запускает в Саранске образовательный проект «IT-семья», направленный на обучение интернет-грамотности людей старшего поколения (55+) вместе с их внуками от 10 до 14 лет. Занятия на базе академии начнутся 15 ноября и будут проходить дважды в неделю.

Во время обучения участники проекта узнают, как получать государственные, муниципальные и банковские услуги с помощью интернета, получат навыки общения в соцсетях и мессенджерах. Внуки помогут бабушкам и дедушкам освоить эти знания. Вместе они познакомятся с популярными мобильными приложениями, научатся создавать надежные пароли и защищаться от кибермошенников.

Занятия будут проходить как офлайн, так и онлайн. Общая продолжительность программы — 20 академических часов. По окончании обучения между командами пройдут соревнования. Участники, занявшие три призовых места, получат дипломы и призы, а остальные — именные сертификаты о прохождении курсов и сувениры от «Ростелекома».

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«“IT-семья” — новый образовательный проект “Ростелекома”, который сплачивает и объединяет два поколения. Совместное повышение цифровой грамотности будет интересным и полезным как для людей старшего возраста, так и для подростков. Обучение позволит ребятам укрепить интернет-знания, а бабушкам и дедушкам — увереннее чувствовать себя в современном цифровом мире».

Степан Лазарев, директор филиала АНО «Академия ШАГ» в Саранске:

«Специально для проекта “IT-семья” наши преподаватели разработали авторскую учебную программу. У нас есть всё необходимое оборудование, аудитории и высокоскоростной доступ к интернету от компании “Ростелеком”. После обучения выпускники старшего поколения смогут активно общаться с друзьями и родственниками из других городов по видеосвязи, пользоваться соцсетями, совершать покупки в интернете, оплачивать онлайн коммунальные услуги».

Заявки на участие принимаются на электронную почту saransk@itstep.org, по телефону +7 (8342) 22-36-16 и WhatsApp +7-905-389-31-35 до 14 ноября включительно.