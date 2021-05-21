Прививочные пункты в Мордовии продолжают работать с 1 по 7 ноября

На этой неделе в Саранске и в Мордовии продолжат свою работу пункты вакцинации от коронавируса. Мобильные пункты приезжают в населенные пункты с 10 до 15:00. Режим работы стационарных пунктов — с 08:00 до 18:00. В период праздничных дней можно привиться с 08:00 до 14:00.

Стоит отметить, что в период с 29 по 31 октября вакцинировались более шести тысяч человек. Всего в регионе прививки от коронавирусной инфекции сделали более 407 тысяч человек.

30 октября в Мордовию поступило еще 3,6 тысячи доз вакцины «Спутник V», они распределены по прививочным пунктам в Саранске и в районах.

Источник: https://izvmor.ru/