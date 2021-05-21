Народные приметы на 2 ноября подскажут, выпадет ли в ближайшее время снег

Народные приметы на 2 ноября помогут определить, наблюдаются ли в окружающей среде признаки того, что в скором времени выпадет снег.

Поверья, возникшие в процессе наблюдения за природой в её состоянии, имевшем место несколько веков назад, что существенно снижает их достоверность по отношению к текущему времени, сулят скорое выпадение снега, если до второго дня последнего осеннего месяца на лиственнице не осталось ни одной иглы.

Иней в этот день можно воспринимать в качестве повода для беспокойства, поскольку он предвещает крайние плохие показатели урожайности следующим летом. Сильно беспокоиться точно не стоит, поскольку приметы составлялись непрофессиональными метеорологами.

Люди, жившие в былые времена, 2 ноября ремонтировали заборы, поскольку верили, что качественное ограждение в этот день своим наличием защищает хозяев подворья от нужды.