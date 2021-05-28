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Глава Мордовии: «Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест»

Глава Мордовии: «Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест»

Правительством Мордовии продолжаются работы по подготовке специальных проектов развития республики. Данная задача находится на постоянном контроле руководителя региона Артема Здунова.

Поясняется, что так называемые прорывные проекты разрабатываются в рамках института кураторства, утвержденного Правительством РФ по поручению Владимира Путина. За каждым округом закреплен вице-премьер. Куратором ПФО стал Дмитрий Чернышенко.

Не так давно Чернышенко посетил Мордовию с рабочим визитом. В рамках данной поездки он обсудил с Артемом Здуновым направления, которые предстоит сделать прорывными в масштабе всей страны.

Данных направлений семь. И в каждом регион обладает серьезным потенциалом. В том числе это создание полного цикла производства оптического волокна и увеличение его доли на российском рынке, развитие радиоэлектронной промышленности, развитие биотехнологий, создание кластера переработки сельскохозяйственной продукции, модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение дорожной сети в рамках развития транспортных коридоров Поволжья, а также развитие паломническо-туристического кластера «Санаксарь – Темников».

Глава Мордовии подчеркнул, что от качественной проработки этих проектов во многом зависит социально-экономическое развитие республики.

«Прорывные проекты – это появление новых точек роста экономики региона, создание новых рабочих мест, в конечном итоге – это повышение качества жизни. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к каждому проекту, учесть все нюансы, чтобы на выходе мы получили высокий практический результат», - отметил Артем Здунов.


Источник: Правительство РМ