Пространство для культуры: как в Саранске создают кластер «Арт-завод»

Уже на протяжении нескольких десятилетий в Саранске достаточно остро стоит проблема оттока молодого населения. Многие горожане после завершения учебы предпочитают покинуть родной город в поисках возможностей для самореализации.

В числе причин, вынуждающих к отъезду, молодые люди чаще всего называют низкую заработную плату, отсутствие подходящего места работы, а также скучную провинциальную жизнь. С последним пунктом связан главный парадокс: в городе, где только в МГУ им. Н.П. Огарева учатся порядка 17 тысяч студентов, фактически отсутствуют культурные объекты, которые соответствовали бы интересам, потребностям и запросам данной категории жителей. Помимо этого в столице Мордовии нет пространств, в которых молодое творческое поколение смогло бы общаться, развиваться и самовыражаться.

Острая нехватка подобных «точек притяжения» лишает молодое население возможности для раскрытия талантов, и существенно замедляет развитие креативной индустрии в регионе. А также лишает республику выхода на стремительно развивающиеся новые рынки творческих продуктов.

В других регионах для решения данной проблемы создают специальные «точки притяжения» для молодежи — арт-кластеры. Этот термин подразумевает креативное пространство, предназначенное для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей. Сегодня арт-кластеры считаются чуть ли не самыми живыми местами в городах, в том числе и в Москве. Здесь проводят лекции, семинары, выставки, устраиваются концерты и кинопоказы, работают различные творческие студии, необычные бары и магазины. Иметь офис в креативном центре сегодня — значит, быть в тренде.

Первый в России арт-кластер появился в 2004 году, когда московский завод «Красная роза» был перепрофилирован в Artplay. С тех пор в Москве и Петербурге появилось несколько десятков подобных пространств. С недавних пор они успешно функционируют и в других субъектах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

В ПФО также есть такой объект. Это Центр современной культуры «Смена», который находится в Казани. Расположен он в центре города в историческом здании, ранее использовавшимся как сенохранилище и склад. И до открытия «Смены», точки притяжения для тех, кто интересуется современной культурой, в городе не было.

О том, что Саранску необходима такая точка притяжения, первым заговорил предприниматель и участник экспертного клуба «Моя Мордовия» Геннадий Бутарев. Основательная работа над этим проектом началась после того, как нашлось подходящее место — комплекс зданий винного склада, расположенный на улице Мокшанской.

Про сложный процесс создания «Арт-завода», важность развития современной молодежной культуры и сохранение культурного наследия города Геннадий Бутарев рассказал в интервью нашему порталу.

— Геннадий, проектом занимаетесь лично вы и экспертный клуб «Моя Мордовия». Можете рассказать, что это за клуб?

— Я являюсь инициатором проекта и возглавляю команду по «Арт-заводу», состоящую из членов экспертного клуба «Моя Мордовия». Данный клуб является результатом масштабного кадрового проекта, который проводился по поручению Артема Здунова в период с марта по июнь 2021 года. 40 человек, которые успешно прошли четыре отборочных этапа, включены в региональный кадровый резерв, а также вошли в экспертный совет. Основная задача «Моей Мордовии» — оценка и проработка проектов развития региона, а также решение уже существующих проблем.

— Как появилась идея создания данного проекта именно в Саранске? Что подтолкнуло?

— Шесть лет назад я посетил арт-кластер «Флакон». Это креативное пространство, организованное на месте бывшего стекольного завода. После этого решил, что было бы здорово создать такое место в Саранске. Сейчас в городе места культурного досуга для молодежи ограничиваются торговыми центрами, барами, клубами. А пространства, где можно развиваться творчески, фактически нет. Отсутствие достаточных возможностей для раскрытия и развития талантов жителей Мордовии влияет на проблему оттока молодого населения. «Арт-завод» станет точкой притяжения для групп людей, объединенных творческими интересами. Аудитория кластера может быть самой широкой. Но главное направление — креативная индустрия. «Арт-завод» станет новым пространством города, местом силы для молодых, талантливых людей.

— Какая концепция проекта? Что в него будет входить?

— Проект «Арт-завод» — это не просто редевелопмент. Кластер объединит творческих людей. Станет площадкой для обмена опытом, обучения и общения. В планах создать лекторий, выставочный зал, столярную, текстильную, художественную, и фотомастерские. Арт-завод станет единым пространством для самовыражения молодежи и творческой реализации деятелей культуры и искусств. Общая концепция – это город в городе. Этот квартал будет весь как маленький город культуры для мастеров, деятелей искусства, художников, музыкантов, танцоров. Задействованными будут не только помещения, но и уличное пространство. Здесь планируется разместить амфитеатр, фудкорты, аллею арт-объектов, кинотеатр под открытым небом.

— Почему в качестве площадки выбран именно винный склад?

— В Саранске практически не осталось исторических зданий. Комплекс зданий винного склада, расположенный на улице Мокшанской, единственный объект в городе, чей облик сохранен с 19 века. Но сейчас он находится в полуразрушенном и заброшенном состоянии, несмотря на то, что представляет интерес для историко-культурного наследия Мордовии и страны в целом. Редевелопмент комплекса зданий винного склада даст возможность сохранить и привлечь внимание к исторической памяти региона одновременно с изменением функционального назначения и использованием для нужд современного культурного сообщества.

Сохранение комплекса зданий винного склада интересно и с точки зрения туризма. Гости из других стран и регионов воочию смогут увидеть, как выглядел Саранск 120-150 лет назад. Я думаю, это поможет популяризировать мордовскую и русскую культуру.

— Что необходимо, чтобы реализовать данный проект? И что уже сделано?

— В июле этого года состоялась встреча команды проекта с Полпредом Президента РФ В ПФО Игорем Комаровым и руководителем Мордовии Артемом Здуновым. В рамках мероприятия была презентована идея создания креативного кластера. Проект был одобрен. Сейчас ведется работа по передаче комплекса зданий винного склада в собственность республики. Проект затрагивает различные сферы региона, поэтому к нему подключились различные министерства и ведомства. Помимо этого решается вопрос финансирования. Ведется поиск инвесторов, а также фондов, грантов и государственных программ.

Также была подана заявка в Агентство стратегических инициатив, проект успешно прошел в финал отбора. Сейчас подается заявка на второй этап Президентского фонда культурных инициатив.

Чтобы «Арт-завод» действительно был востребованным и приносил региону пользу, периодически проводятся встречи с фокус-группами, участниками которых являются представители творческих профессий. С ними проводятся встречи, прорабатывается концепция работы будущего арт-кластера.

— Как планируется приводить комплекс зданий винного склада в нужное состояние?

— Наша команда разработала пошаговый план по восстановлению данных объектов. Мы предлагаем сохранить шесть зданий, имеющих статус памятников архитектурного наследия. Есть еще одно строение, сейчас оно используется как жилой дом. Но власти региона планируют его расселить. Важно не допустить его сноса и вернуть к первозданному виду всего комплекса. Конечно, здесь очень много организационных моментов и факторов. Статус объекта культурного наследия регионального значения также несет за собой ряд сложностей с точки зрения реставрационных работ. Но все это решается постепенно. Самое главное — сохранить эту историческую жемчужину города. И вдохнуть в нее новую жизнь.

— Что даст «Арт-завод» Саранску и Мордовии в целом?

— Резиденты и гости «Арт-завода» смогут не только реализовывать свои творческие запросы, но и получать знания об истории региона, впитывать национальные ценности. Локальная самоидентификация жителей региона будет выстраиваться через фольклор, произведения искусства и народные ремесла. А проведение ежегодных этнических фестивалей и выставок привлекут внимание не только резидентов и творческой интеллигенции, но и широкой общественности. Это возможность для региона выйти на новый уровень культурного, а вместе с тем и экономического развития. «Арт-завод» поможет сформировать креативную экономику, создаст новые рабочие места. Помимо этого в Мордовии начнут формироваться новые творческие предприятия и коллаборации.

— Повлияет ли арт-кластер на проблему оттока молодого населения?

— Отток молодого населения – проблема многих городов. В Саранске она также стоит довольно остро. Конечно, арт-кластер не станет главным фактором, который все исправит, но он будет звеном цепи, которая поможет разрешить ситуацию.