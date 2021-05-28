Оперштаб: Семь женщин умерли от коронавируса в Мордовии

Оперативный штаб Мордовии сообщает, что за сутки в республике коронавирус был выявлен у 161 человека. 120 пациентов выписаны с выздоровлением.

Также стало известно о семи новых летальных случаях. Коронавирусная инфекция унесла жизни семи женщин. Их возраст от 48 до 88 лет. Течение болезни у данных пациенток осложнялось пневмонией.

Также в Оперштабе добавили, что на стационарном лечении находится 2431 пациент. Под наблюдением дома — 4137.

Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 32087 случаев ковида. 26859 успешно справились с болезнью. 727 скончались.