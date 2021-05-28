Народные приметы на 3 ноября подскажут, будет ли в ближайшее время похолодание

В третий день месяца, завершающего осенний период, можно узнать о перспективах похолодания в ближайшее время.

Чтобы получить указанные сведения, следует обратиться за подсказкой к народным поверьям, которые гласят, что солнечная погода 3 ноября должна трактоваться в качестве синоптического сигнала о том, что в ближайшее время температура воздуха значительно снизится.

Кроме того, приметы, появившиеся несколько веков назад в народной среде, гласят, что обилие снега в первые дни последнего осеннего месяца предвещает отменный урожай хлеба в следующем году.

Поверья советуют 3 ноября не отправляться в дорогу, поскольку данная затея в любом случае не приведет к положительному результату.