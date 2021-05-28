Народные приметы на 4 ноября подскажут, грядет ли дождливая погода

Народные приметы на 4 ноября помогут определить, будет ли в ближайшее время иметь место дождливая погода.

Поверья и в наши дни используются в качестве своего рода метеорологических подсказок, но при этом не следует забывать, что климатическая ситуация за несколько веков продемонстрировала определенные изменения, а приметы составлялись, как принято говорить в народе, на глаз, без использования специального оборудования.

Поверья на 4 ноября гласят, что сильный дождь в четвертый день ноября сулит аналогичную метеорологическую обстановку на протяжении нескольких ближайших дней.

Если же в этот день небо ясное, скоро существенно похолодает.