Народные приметы на 5 ноября подскажут, когда наступит зима

В первые дни ноября народные приметы помогут узнать, когда наступит зима.

Настоящая зима, сопровождающаяся стабильными морозами и обилием снега, может наступить после 22 ноября в случае реализации условия о том, что в пятый день последнего осеннего месяца должны выпасть осадки в виде снега.

Кроме того, снег, который 5 ноября выпал и при этом быстро не растаял, приметы называют метеорологическим признаком того, что в середине и во второй половине зимы будет наблюдаться слишком теплая для данного сезона погода.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет о приметах, которые были составлены на основе результатов краткосрочных наблюдений за природой.