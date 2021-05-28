Народные приметы на 6 ноября подскажут, грядет ли снегопад

В шестой день ноября можно узнать, следует ли начинать подготовку к снегопаду.

Разгул снежной стихии потенциально возможен в ближайшее время в том случае, если в шестой день месяца, завершающего осенний период, вороны передвигаются исключительно стаями.

Соответствующая метеорологическая закономерность определяется в качестве достоверной народными приметами, сформированными несколько столетий назад.

Не стоит огорчаться тому, кто в этот день упал в яму. Поверья советуют радоваться в случае подобного инцидента, поскольку называют его предвестником долгой и счастливой жизни, но не называют причину взаимосвязи между падением и радостным существованием.