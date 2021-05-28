Народные приметы на 7 ноября подскажут, будет ли зима затяжной

Народные приметы на 7 ноября помогут определить, имеются ли в окружающей среде признаки того, что в этом году зима будет затяжной.

Как гласят поверья, сохранившиеся до наших дней, предстоящая зима будет затяжной в том случае, если в седьмой день последнего месяца осени на деревьях очень много листьев.

Если же в этот день на небе имеют место тусклые звезды, в ближайшее время похолодает и будут иметь место обильные осадки.

Туман утром 7 ноября предвещает скорое потепление.

Если в седьмой день последнего осеннего месяца выпало очень много снега, в следующем году будет иметь место отличный урожай злаковых.