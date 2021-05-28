Народные приметы на 8 ноября подскажут, будет ли зима теплой

В первый день второй недели ноября можно узнать, какие особенности будет иметь грядущая зима.

Свод народных примет, сохранившихся до настоящего времени, гласит, что иней, наблюдающийся утром 8 ноября, следует воспринимать в качестве признака того, что грядущая зима будет отличаться обилием снега.

Зимняя пора будет дождливой, а также теплой с точки зрения температурной нормы, предусмотренной для данного периода, если в упомянутый день ноября столбики термометров поднялись до значений, превышающих норму конца осени.

В былые времена люди считали 8 ноября своего рода рубежной датой, после которой значительного потепления быть не может.