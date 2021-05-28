В Мордовии школьники вернулись к очному обучению

В минувшую субботу, шестого ноября, в Мордовии состоялось заседание оперативного штаба. Участники обсуждали вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой по ковиду в республике.

Поясняется, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной. Для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Мордовии вводили нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Но продлевать данную ограничительную меру не стали.

С сегодняшнего дня в Мордовии в штатном режиме начали работать школы и детские сады. Возобновляет деятельность и общепит.

А с 10 ноября вступят в силу новые правила по системе QR-кодов. Теперь они потребуются для посещения гостиниц, магазинов розничной торговли, площадь который составляет более 150 квадратных метров. Исключение составляют аптеки и магазины, которые продают продовольственные товары и товары первой необходимости.

Источник: e-mordovia.ru