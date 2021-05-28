В РДК открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением

В Мордовии принимаются все меры для того, чтобы оперативно обслуживать граждан, получающих социальные карты.

С 8 ноября в Саранске начал работать временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением. Он находится в здании РДК. Здесь организовали работу 30 окон для обслуживания посетителей. Режим работы — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Подчеркивается, что выдача карт будет осуществляться только в данном пункте.

Оформить заявление на новую карту можно без визита в офис – в онлайн-формате на сайте банка, а также в отделениях ВТБ по адресам: Саранск, пр. Ленина, 19; ул. Полежаева, 52; пр. 70 лет Октября, 77а; ул. Пролетарская, 39 (пункт выдачи в РДК); Рузаевка, Привокзальная площадь, 2. Кроме того, для заказа карты можно обратиться в любой из 4 абонентских пунктов на базе расчетных центров Саранска и в расчетные центры в г. Рузаевка, р.п. Чамзинка и р.п. Торбеево.

Заказанную карту можно будет получить только после звонка сотрудника банка, который сообщит о готовности карты и точном времени ее выдачи.

Транспортные карты, выданные ранее КС Банком, продолжают действовать до срока, указанного на карте. Если же на карте нет знака бесконтактной оплаты, ее необходимо заменить.

Для активации ЕСЭК в целях льготного проезда на транспорте в декабре необходимо оплатить 144 р. с 10 ноября по 9 декабря 2021 г. в отделениях Почты России. Для жителей Мордовии, которые уже внесли 144 р. для льготного проезда на транспорте в ноябре, оплата автоматически перенесена на декабрь.