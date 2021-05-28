Народные приметы на 9 ноября подскажут, грядет ли оттепель

В ноябре ещё может наступить оттепель, но в данном случае обязательным условием является соответствие погодной обстановки.

Указанная примета связана с метеорологическими особенностями, имеющими место в девятый день последнего осеннего месяца. Скорое потепление возможно, если утром 9 ноября наблюдается туман.

В следующем году весна будет ранней при условии, что в рассматриваемый день снег выпадет на сырую землю.

Также приметы содержат рекомендацию о том, как сделать так, чтобы сбылось желание. Для воплощения в жизнь мечты 9 ноября нужно дать обещание сразу же исполнить его, а на следующий день помолиться святой Параскеве в храме.