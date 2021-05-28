В Саранске ловят нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В столице Мордовии продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Администрация города сообщает, что проверки осуществлялись и в период праздников.

Поясняется, что с 30 октября по 7 ноября проверено 673 единицы транспорта. Было выявлено 502 нарушителя. На 8 человек составлены специальные административные протоколы.

Помимо автобусов и троллейбусов, проверке подвергались и такси. 19 пассажиров и водителей устранили нарушения на месте. На одного таксиста, все же, был составлен протокол.

Источник: Администрация Саранска