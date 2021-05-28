Расчистка трасс ЛЭП. «Мордовэнерго» готовится к осенне-зимнему периоду

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» подведены итоги работ по расчистке трасс воздушных линий (ВЛ) 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ в 2021 году. При годовом плане 747,5 га проведены работы на площади 790 га. Наибольший объем работ – 476,7 га – проведен на линиях ВЛ 110 кВ. Всего фактические затраты в рамках технического обслуживания и ремонтов составили почти 29 млн. руб.

При проведении расчистки во всех производственных отделениях филиала была задействована специальная техника на базе МТЗ-1523 с мульчерной установкой FAE UML DT 200, а также мульчер Forest ET-330. Такая техника значительно увеличивает скорость расчистки просек и уменьшает стоимость работ. К тому же тракторы с мульчерными навесками позволяют производить полную утилизацию порубочных остатков.

Персонал, который был занят на ручной расчистке просек ВЛ, обеспечен необходимым инструментом для безопасного проведения работ. Расчистка просек в зонах ВЛ 10-110 кВ – важное условие подготовки энергокомплекса филиала к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода. Это снижает риск аварийных отключений и повышает качество энергоснабжения потребителей.