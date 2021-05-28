Саранск свяжут прямые авиарейсы с Калининградом и Казанью

В следующем году авиакомпании Red Wings и «ЮВТ — аэро» начнут осуществлять рейсы из столицы Мордовии в Калининград и Казань. Об этом сообщил директор Международного аэропорта Саранск Александр Кистайкин.

Поясняется, что со второго января по 31 декабря авиакомпания «ЮВТ — аэро» будет выполнять рейсы два раза в неделю. А Red Wings начнет осуществлять полеты в Калининград с первого июня по 31 августа также дважды в неделю. Директор аэропорта добавил, что все действующие рейсы также сохранятся в 2022 году.