Народные приметы на 10 ноября подскажут, будет ли зима поздней

Ноябрь является своего рода рубежным периодом, после которого начинается зимняя пора, а самые далекие отголоски лета окончательно затихают.

В этот период люди, которые в старину положение дел в окружающем пространстве предугадывали на основе поверий, начинали прогнозировать особенности грядущей зимы. Считалось, что листья, оставшиеся на вишневом дереве, до десятого дня упомянутого месяца сулят позднее наступление зимы.

Приметы запрещают в этот день веселиться и совершать действия, связанные с обильным использованием воды. В противном случае будут проблемы, но поверья не объясняют принцип взаимосвязи дальнейших событий с данным правилом.

Туман утром 10 ноября приметы трактуют в качестве сигнала о потеплении.