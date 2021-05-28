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Народные приметы на 10 ноября подскажут, будет ли зима поздней

Народные приметы на 10 ноября подскажут, будет ли зима поздней

Ноябрь является своего рода рубежным периодом, после которого начинается зимняя пора, а самые далекие отголоски лета окончательно затихают.

В этот период люди, которые в старину положение дел в окружающем пространстве предугадывали на основе поверий, начинали прогнозировать особенности грядущей зимы. Считалось, что листья, оставшиеся на вишневом дереве, до десятого дня упомянутого месяца сулят позднее наступление зимы.

Приметы запрещают в этот день веселиться и совершать действия, связанные с обильным использованием воды. В противном случае будут проблемы, но поверья не объясняют принцип взаимосвязи дальнейших событий с данным правилом.

Туман утром 10 ноября приметы трактуют в качестве сигнала о потеплении.