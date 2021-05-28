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Назначен исполняющий обязанности ректора МГУ имени Н.П.Огарева

Назначен исполняющий обязанности ректора МГУ имени Н.П.Огарева

Стало известно, что исполняющим обязанности ректора МГУ им. Н.П. Огарева стал Дмитрий Глушко. Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования РФ.

Дмитрий Глушко будет иметь приставку и.о. до утверждения в должности в установленном порядке.

Дмитрий Евгеньевич закончил Педагогический университет с квалификацией «социальный педагог», затем обучался в Российской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал учителем, затем занимал пост главного специалиста Комитета по делам семьи и детства при президенте республики, дослужился до должности вице-президента Якутии. В марте 2020 года назначен заместителем министра просвещения России. 19 мая того же года стал первым заместителем министра, через год освобожден от должности по собственному желанию.