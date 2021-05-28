Народные приметы на 11 ноября подскажут, грядет ли потепление

В ноябре никто тепла обычно не ждет, что обусловлено конкретными метеорологическими правилами, но есть у них и определенные исключения.

Поверья, которые в былые времена считались достоверными с точки зрения результатов их практической проверки, называют дождь 11 ноября признаком того, что через десять дней потеплеет.

Снег в обозримом будущем точно не выпадет, если в упомянутый день имеет место иней.

Если же 11 ноября волки вышли на поля, следует готовиться к неблагоприятному периоду. Могут быть неприятности любого характера. К примеру, повышается вероятность плохого урожая в следующем сезоне.