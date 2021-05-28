В Мордовии сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание регионального оперативного штаба. Участники обсуждали вопросы текущей эпидемиологической обстановки.

Руководитель республики подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Мордовии остается достаточно сложной, сохраняется высокая заболеваемость.

«Ежедневно выявляется более 160 новых случаев. В ковидных госпиталях наблюдаются 2200 пациентов. 5 муниципалитетов по темпам заболеваемости в красной зоне – там показатели превышают среднереспубликанские», - сказал Артем Алексеевич.

Галина Лотванова добавила, что больше половины пациентов — граждане в возрасте 60+. У многих из них болезнь протекает в тяжелой форме. На кислороде находятся 1311 человек. У 448 пациентов поражение легких составляет более 50 процентов, 162 человека находятся в реанимации. На ИВЛ 132 пациента.

Как отметил министр здравоохранения РМ Олег Маркин, все стационары обеспечены необходимым количеством кислорода.

«Также мы обеспечили всех пациентов на амбулаторном этапе «Арепливиром». На сегодня 24 тысячи упаковок нам передано производителем безвозмездно – это более 65 миллионов рублей. Дополнительно в республику поступило 32 миллиона рублей федеральных средств на приобретение других лекарств для комплексного лечения COVID-19», - добавил министр.

В ходе заседания было отмечено, что за период нерабочих дней в Мордовии немного замедлилось распространение ковида.

Источник: Правительство РМ