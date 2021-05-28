Народные приметы на 13 ноября подскажут, грядет ли похолодание

Приметы и поверья по сей день продолжают применяться в виде своего рода подсказок при попытках составить предварительный прогноз погоды, их достоверность и правомерность с точки зрения современных метеорологических методик можно оспаривать, но отрицать факт активного использования в народной среде нельзя.

Если же следовать положениям примет, то в тринадцатый день ноября ясное небо следует трактовать в качестве предвестника скорого снижения температуры воздуха.

Также отсутствие туч в пространстве небесном сулит усиление ветра.

Несколько столетий назад крестьяне 13 ноября уделяли особое внимание домашним птицам. С чем связана данная особенность, в наши дни сказать нельзя, поскольку никаких объяснений не сохранилось.