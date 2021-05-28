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Народные приметы на 14 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 14 ноября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 14 ноября помогут определить, имеются ли признаки того, что грядущая зимняя пора будет теплой.  

До середины января, как гласят поверья, точно не будет сильных морозов, если в четырнадцатый день последнего осеннего месяца имеет место много грязи.

Если же в этот день наблюдается большой снежный покров, весной следующего года будет сильное половодье.

Также приметы гласят, что серьезного похолодания не будет в ближайшее время в том случае, если 14 ноября столбики термометров опустились до отметки не ниже пяти градусов мороза.

Теплая погода в четырнадцатый день ноября сулит теплую зиму.

 

 