Народные приметы на 15 ноября подскажут, будет ли первая половина декабря теплой

В середине ноября можно узнать, какой температурный режим будет наблюдаться в первой половине следующего месяца.

До середины первого зимнего месяца не будет сильных морозов, если 15 ноября имеет место обилие грязи. Соответствующий прогноз дают народные поверья, составленные достаточно давно и без применения научных методик. В связи с обозначенными особенностями достоверность информации не может считаться высокой.

Если же вышло так, что 15 ноября на небе много туч, скоро потеплеет.

Также свод примет, сохранившийся до наших дней, сулит выпадение снега в том случае, если направления ветра и движения туч в упомянутый день не совпадают.