Народные приметы на 16 ноября подскажут, будет ли зима теплой

В ноябре можно узнать, какой температурный режим будет наблюдаться на протяжении предстоящей зимы.

Следует отметить, что речь идет о прогнозе на весь зимний период. Как гласят поверья, возникшие в народной среде несколько веков назад в результате многолетних наблюдений за природой, зима будет теплее нормы, предусмотренной для данного времени года, если вечером 16 ноября показатель температуры воздуха оказался ниже нулевого значения.

Если же утром указанного дня наблюдается морозная погода, скоро будут иметь место обильные осадки в виде снегопада.

Появление льда на реках 16 ноября является предвестием отличного урожая хлеба в следующем году.