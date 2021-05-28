Администрация Саранска сообщает о готовности коммунальных служб к предстоящей зиме

Администрация Саранска сообщает о том, что коммунальные службы готовы к предстоящему отопительному сезону.

Сейчас для устранения льда на тротуарах и дорогах используются песко-соляная смесь и специальный безопасный реагент. В настоящее время их запасы в столице Мордовии имеются, кроме того, закупка продолжается, чтобы обеспечить предприятия на весь предстоящий зимний период.

Стоит отметить, что в непогоду сотрудники коммунальных служб сначала обрабатывают дороги, расчищают мосты и путепроводы, подъемы и остановочные павильоны. Далее щеточно-плужный парк производит сгребание и подметание снега. После завершения снегопада к вывозу снега приступает самосвальный парк.