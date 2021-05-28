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Скончалась главный врач Старошайговской районной больницы

Скончалась главный врач Старошайговской районной больницы

Оперативный штаб Мордовии сообщает, что скончалась главный врач Старошайговской районной больницы Татьяна Анатольевна Шишканова. Медик посвятила всю свою жизнь здравоохранению республики.

Глава Мордовии Артем Здунов выразил соболезнования:

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам Татьяны Анатольевны. Светлая память…», – написал Артём Алексеевич.

Татьяна Шишканова окончила Чувашский госуниверситет им. И. Н. Ульянова. С 1990-го работала врачом-рентгенологом Старошайговской центральной районной больницы. В 1994-м назначена на должность заместителя главного врача Старошайговской ЦРБ. С 2012 года трудилась в должности главного врача Старошайговской больницы.