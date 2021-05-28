Оперативный штаб Мордовии сообщает, что скончалась главный врач Старошайговской районной больницы Татьяна Анатольевна Шишканова. Медик посвятила всю свою жизнь здравоохранению республики.

Глава Мордовии Артем Здунов выразил соболезнования:

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам Татьяны Анатольевны. Светлая память…», – написал Артём Алексеевич.

Татьяна Шишканова окончила Чувашский госуниверситет им. И. Н. Ульянова. С 1990-го работала врачом-рентгенологом Старошайговской центральной районной больницы. В 1994-м назначена на должность заместителя главного врача Старошайговской ЦРБ. С 2012 года трудилась в должности главного врача Старошайговской больницы.