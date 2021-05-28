Фриспины в онлайн казино: как получить и использовать

Каждое онлайн-казино, которое хочет выбиться в лидеры в азартной индустрии, проводит маркетинговую кампанию, направленную на продвижение бренда. Ее частью являются фриспины за регистрацию на официальном сайте заведения. Это специальный бонус для начинающих клиентов, которые могут поиграть на портале бесплатно в топовые автоматы с реалистичной графикой, увлекательным геймплеем и высокой отдачей.

О фриспинах в качестве бонуса в казино

Наличие приветственного бонуса существенно повышает вероятность того, что посетитель пройдет регистрацию на портале, привлеченный выгодой от подарка. Часто новичкам в качестве поощрения за выбор казино предлагаются фриспины. Под термином понимают вращения в автомате, во время которых не списываются деньги с баланса. Это значит, что гемблер крутит барабаны эмулятора на деньги клуба.

Есть несколько типов бонусов в заведениях. Первый вид – бездепозитный формат. Иными словами, FS выдают без пополнения счета. Клиенту не надо вносить рубли, евро или доллары, чтобы поиграть в слоты. Вторая разновидность поощрения – депозитный подарок. Чтобы им воспользоваться, нужно зачислить деньги на баланс. Большинство виртуальных клубов оговаривают минимальную сумму взноса, которая дает право гемблеру получить награду.

Количество фриспинов за регистрацию в разных клубах отличается. Чаще всего новичку предлагается около 25-25 бесплатных круток. Реже – 10-20 или 100-150. Ставку на раунд определяет руководство площадки для гемблинга. Она в валюте аккаунта, которую клиент выбрал при регистрации, изменить самостоятельно нельзя.

Бонус за создание учетной записи можно использовать по желанию. Если гемблер не хочет забирать подарок, можно не активировать. Также от предложения можно отказаться в любой момент. Для этого награду необходимо деактивировать – самому в рабочем кабинете или же отправить запрос в технический отдел. Быстрее всего связаться с консультантом можно через живой чат – общение осуществляется в режиме реального времени.

Как получить – инструкция для новых клиентов

Для начала гемблеру надо отыскать игорный дом, в котором имеется соответствующее вознаграждение. Это можно сделать с помощью специализированных рейтингов, которые публикуют эксперты на сайтах тематической направленности. В ТОПы входят казино с самыми лучшими бонусами и максимально выгодными условиями отыгрыша.

Участие в бонусной программе казино только после регистрации. Открыть счет легко – игрок заполняет мини-анкету персональными сведениями. Обычно надо указать почту и/или телефон, логин, пароль. Затем соглашаются с начислением подарка, принимают пользовательское соглашение.

Во время регистрации надо использовать актуальные сведения, потому что 99% казино до вывода средств с бездепозита просят от игрока пройти идентификацию. Это манипуляция, в рамках которой необходимо удостоверить личность. Для прохождения проверки в саппорт отправляют фото водительского удостоверения или паспорта. Еще могут попросить верифицировать платежную систему. Гемблеру придется сделать сканы обеих сторон пластиковой карты или скриншот профильной страницы электронного кошелька. Фриспины от онлайн казино на сайте https://casino.ru/frispiny-onlajn-kazino/ можно получить. Большой выбор площадок для регистрации.

Как использовать – алгоритм действий

После регистрации на официальном портале казино забирают бонус. Доступ к подарку для игроков, которые подтвердили контактные данные. Поощрение находится в рабочем кабинете. Там же появится обратный таймер, показывающий, сколько осталось времени на отыгрыш.

Как использовать вращения:

Авторизоваться в онлайн-казино. Посетить игровой зал заведения. Отыскать требуемый симулятор. Загрузить игровой автомат. Согласиться использовать FS. Вращать катушки доступное количество раз.

Во время фриспинов игрок получает выигрыши – за счет цепочек из одинаковых изображений по активной полоске/соседним позициям или призовых раундов. Деньги зачисляются на баланс аппарата. Когда FS закончатся, весь выигрыш переводится на подарочный счет. Чтобы вывести доллары/рубли, надо отыграться, выполнив вейджеровые условия. В большинстве азартных заведений максимальная выплата с бездепа ограничена 1000 RUB.