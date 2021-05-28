Народные приметы на 17 ноября подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 17 ноября помогут определить, будет ли в ближайшее время иметь место потепление.

Поверья гласят, что наличие тумана утром семнадцатого дня последнего месяца осени сулит скорое увеличение температуры воздуха.

Если же в этот день были замечены комары, грядущая зимняя пора будет отличаться высокой температурой воздуха, превышающей метеорологическую норму, предусмотренную для данного периода. Кроме того, теплую зиму сулят утки, которые не улетели в теплые страны до 17 ноября.

Значительный снежный покров в семнадцатый день ноября поверья называют признаком обилия подснежников предстоящей весной.