Мордовия будет взаимодействовать с Федеральным исследовательским центром питания

Накануне в Москве Глава Мордовии Артем Здунов встретился с руководством Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Стороны обсуждали вопросы взаимодействия республики и научного центра по реализации проектов в сфере отраслевого питания. Планируется, что в Мордовии будет создан федеральный центр развития биотехнологий. Данный проект является одним из приоритетных.

В присутствии Артема Здунова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МГУ имени Н.П. Огарева и Федеральным исследовательским центром питания. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в реализации совместных образовательных программ, поставили и.о. ректора университета Дмитрий Глушко и директор центра Дмитрий Никитюк.