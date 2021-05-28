В Администрации Саранска состоялась 4-я сессия Совета депутатов городского округа

Накануне в Администрации Саранска состоялась четвертая сессия Совета депутатов седьмого созыва. В мероприятии принял участие врио Главы города Илья Соколов.

Первым на повестке был вопрос избрания Главы городского округа Саранск. Но для проведения голосования по кандидатурам на должность было предоставлено менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. В связи с этим голосование не проводилось.

Также были внесены изменения в бюджет. Они связаны с увеличением доходной части бюджета на 2022 год за счет поступления межбюджетных трансферов. Они будут направлены на цели, соответствующие условиям их предоставления. Основные параметры бюджета на 2021 год не изменяются.

На сессии принято решение о поддержке самозанятых. На граждан, имеющих такой статус, при предоставлении им в аренду муниципального недвижимого имущества будут распространяться меры имущественной поддержки в форме применения понижающего коэффициента, равного 0,5 к рыночной стоимости 1 кв. м недвижимого имущества.

Утвержден предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения на 2022 год в размере 3,9% к декабрю 2021 года. Он применяется в отношении тех собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. Таким образом, защищаются интересы собственников от необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения.

Также на 4-й сессии поддержаны решения о формировании административных комиссий городского округа Саранск.