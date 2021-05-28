Народные приметы на 18 ноября подскажут, будет ли зима снежной

Уже в середине последнего осеннего месяца можно узнать, будет ли предстоящая зимняя пора иметь особенность в виде обилия снега.

Как гласят поверья, сохранившиеся до них дней спустя много веков после их возникновения на основе результатов наблюдений за природой людьми без специальных технических устройств и необходимого для данной деятельности образования, наличие снежного покрова в восемнадцатый день ноября сулит зимний период, на протяжении которого всегда будет наблюдаться обилие снега.

Луна, которую 18 ноября отчетливо видно, предвещает улучшение погодной ситуации в ближайшее время.

Если же в этот день небо абсолютно ясное, совсем скоро похолодает.