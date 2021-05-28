В Мордовии создадут бесплатный сервис юридического сопровождения для молодых ученых

В Мордовии намерены создать специальный бесплатный сервис юридического и бухгалтерского сопровождения для молодых ученых. Об этом сообщил министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.

«Молодых ученых, изобретателей [в Мордовии] не так много, но в настоящее время для нас это плюс, потому что мы можем каждому уделить время и каждого взять на сопровождение. Мы уже это делаем, потому что на каждом жизненном этапе проекта они сталкиваются с разными проблемами. Сегодня мы делаем бесплатный сервис для молодых ученых в части юридического, бухгалтерского сопровождения, потому что изобретатель и инноватор не всегда может правильно выстроить бухгалтерскую отчетность, составить договор. Наша задача - снять с него эти сопутствующие функции», - сказал министр.

Он добавил, что власти Мордовии заинтересованы в продвижении разработок молодых ученых и кооперации их с промышленными предприятиями.

«Работа идет с Мордовским госуниверситетом и компанией «Биохимик» (ГК «Промомед»). В настоящее время российский фармрынок устроен так, что производство ориентировано на выпуск дженериков - это копии оригинальных препаратов, патентами на которые обладают крупные зарубежные производители. У компании есть запрос на движение вперед, они хотят перейти к производству уникальных препаратов на основе биотехнологий. Суть проекта - выстроить кооперацию университета, лабораторной базы, клинических и доклинических испытаний и производства, [чтобы разрабатывать и производить продукт] от молекулы до миллионов доз», - отметил Губайдуллин.